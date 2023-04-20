Место Украины по праву в НАТО, и мы сделаем это возможным - Столтенберг

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Альянсе, ведь это гарантия ее безопасности.

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Столтенберг, Зеленский / фото president.gov.ua, коллаж Главред

Сегодня, 20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Ое заявил, что место Украины по праву НАТО. Поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.

Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленский Столтенберг отметил, что Украина по праву должна найти место в Евроатлантической семье.

"Место Украины по праву в НАТО и мы поможем, с нашей поддержкой мы сделаем это возможным. Сегодня мы обсудили годовую инициативную поддержку. Это поможет вам перейти от оборудования и доктрины советских времен к стандартам НАТО. Обеспечить полную оперативную совместимость с Альянсом", - заявил Столтенберг.

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По его словам, это свидетельство "долгосрочной преданности НАТО Украине".

"НАТО стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется", - отметил Столтенберг.

В то же время, он подчеркнул - когда завершится эта война в НАТО не знают.

"Но мы знаем, что российская агрессия это токсичная система, которая должна быть остановлена. Мы договорились и согласились с тем, что важный постоянный мир и я всячески приветствую "формулу мира" Владимира Зеленского. И мы будем продолжать укреплять украинские Вооруженные силы, должны обеспечить более мощные возможности украинской безопасности", - добавил Столтенберг.

Что заявил Владимир Зеленский

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в Альянсе, ведь это гарантия ее безопасности.

"Мы будем в Альянсе, мы считаем, что это и есть гарантия безопасности для Украины. А пакет гарантий на этом пути, пока мы не в Альянсе мы хотели бы утвердить в Вильнюсе, если будет такая возможность", - сказал глава государства.

В ответ на это генсек НАТО заявил, что идет работа над тем, чтобы вопрос членства Украины был в повестке дня на саммите в Вильнюсе.

"Президент Зеленский поднял вопросы членства, гарантий безопасности и это будет очень важным элементом повестки дня на этой встрече и НАТО готовится к этому на саммите в Вильнюсе. Будущее Украины в НАТО. Все члены НАТО с этим согласны", - отметил Столтенберг.

Визит Столтенберга в Киев

Поездку Йенса Столтенберга в Украину заранее не анонсировали. Это сделали из соображений безопасности.

Зеленский и Столтенберг провели личную встречу на Банковой, а затем встречу в составе делегаций.

Известно, что на следующий день Столтенберг примет участие во встрече союзников нашего государства в Германии. Во время встречи будут обсуждать дальнейшую поддержку Киева.

В марте 2023 года генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил, что Запад будет поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно. Страны НАТО готовы выделить на нужды ВСУ больше ПВО, бронетехники и боеприпасов. Союзники работают над ускорением военных поставок.

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