Столтенберг встретился з Зеленским в Киеве: детали первого визита генсека НАТО с начала войны

Столтенберг прибыл в Украину впервые с 24 февраля 2022 года после начала войны.

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Столтенберг и Зеленский / фото Офис президента, коллаж Главред

В четверг 20 апреля в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Интересно, что о его визите стало известно благодаря журналистам, увидевшим его на Михайловской площади.

"Этот визит - первый за время полномасштабной войны - мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной - главу амбициозных решений", - отметил президент Украины.

Столтенберг в Киеве / t.me/ermaka2022/2486

Известно, что Зеленский и Столтенберг провели личную встречу на Банковой, а затем встречу в составе делегаций.

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Визит Столтенберга в Киев

Как отмечают в издании FT, поездку Йенса Столтенберга в Украину заранее не анонсировали. Это сделали из соображений безопасности.

Известно, что на следующий день Столтенберг примет участие во встрече союзников нашего государства в Германии. Во время встречи будут обсуждать дальнейшую поддержку Киева.

"Поддерживать Украину – в интересах нашей безопасности. Ведь если президент Путин победит, это сделает мир более опасным",– подчеркнул накануне Столтенберг.

В марте 2023 года генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил, что Запад будет поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно. Страны НАТО готовы выделить на нужды ВСУ больше ПВО, бронетехники и боеприпасов. Союзники работают над ускорением военных поставок.

В начале апреля Столтенберг отметил, что коллективный блок безопасности придерживается точки зрения, согласно которой Украина войдет в НАТО. Однако этот вопрос будет решаться после завершения войны с Россией. Сейчас нужно сосредоточиться на оказании военной и экономической помощи украинскому государству.

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