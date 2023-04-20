Столтенберг встретился з Зеленским в Киеве: детали первого визита генсека НАТО с начала войны

В четверг 20 апреля в Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Интересно, что о его визите стало известно благодаря журналистам, увидевшим его на Михайловской площади.
"Этот визит - первый за время полномасштабной войны - мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной - главу амбициозных решений", - отметил президент Украины.
Известно, что Зеленский и Столтенберг провели личную встречу на Банковой, а затем встречу в составе делегаций.
Визит Столтенберга в Киев
Как отмечают в издании FT, поездку Йенса Столтенберга в Украину заранее не анонсировали. Это сделали из соображений безопасности.
Известно, что на следующий день Столтенберг примет участие во встрече союзников нашего государства в Германии. Во время встречи будут обсуждать дальнейшую поддержку Киева.
"Поддерживать Украину – в интересах нашей безопасности. Ведь если президент Путин победит, это сделает мир более опасным",– подчеркнул накануне Столтенберг.
В марте 2023 года генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил, что Запад будет поддерживать Украину столько времени, сколько будет нужно. Страны НАТО готовы выделить на нужды ВСУ больше ПВО, бронетехники и боеприпасов. Союзники работают над ускорением военных поставок.
В начале апреля Столтенберг отметил, что коллективный блок безопасности придерживается точки зрения, согласно которой Украина войдет в НАТО. Однако этот вопрос будет решаться после завершения войны с Россией. Сейчас нужно сосредоточиться на оказании военной и экономической помощи украинскому государству.
Читайте также: