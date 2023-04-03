Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – Столтенберг

Самым неотложным вопросом для союзников Киева сейчас является дальнейшее усиление военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки Украины.

Украина должна одержать победу в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значен/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Североатлантический альянс не изменил свою позицию относительно членства Украины в НАТО. Эта позиция заключается в том, что украинское государство станет членом Альянса. Но вопрос вступления не будет иметь значения без победы украинцев в войне против страны-агрессора России.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет The Guardian. Он подчеркнул, что именно поэтому в НАТО сосредоточились на том, чтобы сохранить суверенитет Украины.

"Поэтому первым и самым неотложным шагом для союзников Киева является поддержка и дальнейшее усиление военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки Украины", – отметил генсек Альянса.

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Столтенберг также сказал, что Альянс рассматривает варианты, как может развивать политические отношения с Украиной, чтобы расширить работу над более долгосрочными реформами.

Также генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что Альянсу важно показать Украине, что для нее "двери остаются открытыми".

Вступление Украины в НАТО

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет гарантировать безопасность Европейского континента. Он выразил благодарность партнерам за военную помощь Украине, но также призвал сфокусироваться на ее увеличении и ускорении.

Напомним, в Североатлантическом альянсе планируют предоставить Украине все необходимое для осуществления контрнаступления весной 2023 года. Предоставление соответствующей военной помощи обсудят во время встречи министров обороны стран НАТО, которая состоится в столице Бельгии Брюсселе, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко отмечал, что война может не прекратиться даже после освобождения защитниками Украины всех украинских территорий, если Путин останется у власти в РФ. В таком случае линия фронта может просто сместиться на границу по состоянию на 1991 год. Полностью остановить войну при таких условиях смогут только войска НАТО, если они станут на границе между Украиной и Россией.

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