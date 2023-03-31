НАТО планирует предоставить Украине все необходимое для контрнаступления – Белый дом

Предоставление военной помощи Украине обсудят министры обороны стран Альянса во время встречи в Брюсселе.

НАТО планирует предоставить Украине все необходимое для контрнаступления/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

В Североатлантическом альянсе планируют предоставить Украине всё необходимое для осуществления контрнаступления весной 2023 года.

Предоставление соответствующей военной помощи обсудят во время встречи министров обороны стран НАТО, которая состоится в столице Бельгии Брюсселе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, союзники обсудят это на предстоящей министерской встрече в Брюсселе", – сказала она.

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Напомним, встреча министров обороны стран НАТО будет проходить с 3 по 5 апреля.

В Государственном департаменте США заявили, что на полях встречи проведут двустороннюю встречу госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинская армия активно готовится к мощному контрнаступлению и освобождению незаконно захваченных земель российской оккупационной армией. Это контрнаступление будет осуществляться сразу на нескольких направлениях, заявил министр обороны Алексей Резников. Наступление ВСУ начнется уже в апреле-мае этого года, говорит министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но несет огромные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что союзникам Украины не надо рассматривать предстоящее весеннее контрнаступление ВСУ как решающий момент, поскольку если оно будет неудачным, усилятся позиции западных чиновников, выступающих за "компромиссы" со страной-оккупантом Россией.

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