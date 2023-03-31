Оккупант застрелил 12-летнего мальчика: российский пленный рассказал ужасную историю

На захваченных территориях российский оккупант убил ребенка.

Оккупант застрелил 12-летнего мальчика на захваченных территориях/ Минобороны РФ

Российский оккупант убил на захваченных территориях 12-летнего мальчика. О таких зверствах на территориях, которые сейчас находятся под контролем российских захватчиков, рассказал один из российских пленных.

По его словам, трагедия произошла в одном из сел за 10 дней до того, как он сдался в плен. Видео рассказа захватчика об этом случае опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Я узнал, что один российский "валенок" пристрелил ребенка двенадцатилетнего в поселке. Как вы думаете, как люди (местные – ред.) после этого к нам относятся. Просто пристрелил 12-летнего пацана. Я не знаю, как там получилось, но факт остается фактом. Он жив, а пацана похоронили. 12 лет ребенку. Это было за 10 дней, как я в плен сдался", – сказал россиянин.

Российский пленный признался, что на захваченной территории оккупанты убили ребенка/ скрин

Напомним, когда в январе 2023 года российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области, трехлетний мальчик Ростислав так испугался мощного взрыва, что его сердце не выдержало и остановилось от страха. Ребеночка спасти не удалось.

Раньше депортированный мальчик рассказал об издевательствах оккупантов над украинскими детьми. Российская оккупационная армия насильно вывезла из Украины тысячи детей. 22 марта стало известно о том, что домой удалось вернуть 17 депортированных детей. Один из мальчиков, которого удалось вернуть из детского плена, рассказал об ужасах, которые происходили с украинскими детьми в стране-агрессоре России. Оказалось, что оккупанты даже не заботились о питании детей.

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