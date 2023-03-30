В Британии пошагово объяснили действия Кремля в случае "взятия Киева за 3 дня" и при чем тут Медведчук

Российский диктатор хотел, чтобы "кадыровцы" убили всех, кто будет несогласен с российским режимом.

В Британии поэтапно рассказали, чтобы Путин делал в Украине / Коллаж фото УНИАН, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин мечтал о захвате Киева и свержении украинской власти "за три дня". После этого он начал бы делать все, чтобы дать власть российским агентам и своему куму Виктору Медведчуку. Об этом говорится в отчетах аналитиков Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

По их данным, российская оккупационная армия должна была захватить Украины, а "кадыровцы" убить украинских активистов и всех тех, кто был бы несогласен с путинским режимом.

После этого местные коллаборанты захватили бы власть, а "кадыровцы" продолжали бы "охоту" на активистов и делали бы все, чтобы в Украине не вспыхнули массовые протесты, как это было во время Революции достоинства.

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Путин также хотел изолировать громады, чтобы уменьшить вероятность массовых бунтов. В "проблемных" областях планировали выключать свет, газ и даже вывести все финресурсы, чтобы украинцы превратились в бедняков.

Оккупанты захватили бы НБУ и другую украинскую инфраструктуру. Именно на этом этапе появился бы Виктор Медведчук, который подписал бы с Путиным "акт о капитуляции Украины". После этого диктатор назначил бы российских агентов на все руководящие должности.

Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее сказал, что оккупанты России скоро могут пойти в новое наступление на Украину.

Причем захватчики могут атаковать на нескольких направлениях. Кирби подчеркнул, что следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что темпы наступления военных подразделений РФ под Бахмутом снижаются. Однако ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Существует угроза окружения группировки ВСУ с севера и юга города.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают войска на разные участки фронта. Специалисты не исключают переход оккупантов в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевки с целью окружения города.

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