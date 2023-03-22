Наступление российских оккупантов под Бахмутом, вероятно, начинает ослабевать - разведка Британии

Некоторые российские подразделения уже начали перебрасывать на другие участки фронта.

Наступление РФ под Бахмутом начинает ослабевать / Коллаж 93 ОМБр, соцсети

В Британской разведке заявили, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для защитников города остается сложной.

В последние дни украинские силы начали локальную контратаку западнее Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения, говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 22 марта.

"Бои продолжаются вокруг центра города, украинские защитники остаются под угрозой из-за окружения с севера и юга. Впрочем, есть реалистичная возможность, что российское наступление на город начинает терять ограниченный во времени импульс, который до сих пор имел – частично из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасывают на другие участки фронта", – отмечают в обзоре.

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Отметим, что защитники Украины держат оборону и сдерживают вражеские штурмы. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские защитники постоянно уничтожают российскую технику, живую силу противника и вражеские склады на Бахмутском направлении.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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