Оккупанты пытаются продвигаться к центру Бахмута, но встречают мощный отпор ВСУ - Сырский

Артиллерия 24-й бригады имени Короля Даниила наносит удары по позициям россиян, а десантники 80-й бригады сдерживают штурмы врага и не дают ему продвинуться.

Александр Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Армия.Inform

Российские оккупационные войска пытаются продвигаться с окрестностей к центру Бахмута. Однако защитники Украины держат оборону и сдерживают вражеские штурмы. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские защитники постоянно уничтожают российскую технику, живую силу противника и вражеские склады на Бахмутском направлении.

"Штурмовые группы врага пытаются продвигаться с окрестностей к центру города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7", - написал Сырский в Telegram.

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Он добавил, что артиллерия 24-й бригады имени Короля Даниила наносит мощные удары по позициям россиян. В то же время десантники 80-й бригады сдерживают штурмы врага и не дают ему продвинуться вперед.

Сырский добавил, что подвиг каждого нашего воина войдет в историю Украины.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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