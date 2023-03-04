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В ближайшее время командование ВСУ примет решение об отводе войск из Бахмута - Жданов

4 марта 2023, 18:09
Ситуация в Бахмуте крайне критическая. Российские оккупанты постоянно бьют по городу артиллерией.
Олег Жданов, ВСУ
Жданов заявил, что ВСУ вскоре выведут войска из Бахмута / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред

Российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как отметил Жданов в комментарии 24 каналу, есть угроза окружения Бахмута российскими войсками. Оккупанты постоянно бьют по городу артиллерией. Ситуация в Бахмуте крайне критическая.

По его словам, захватчики уже продвинулись в направлении Дубово-Васильевки, Хромово уже находится под огневым контролем врага. Кроме того, оккупанты уже контролируют район мясокомбината в Бахмуте. Определенное продвижение россиян также наблюдается на юге города. В то же время военный эксперт подчеркнул, что российские войска потерпели поражение в попытках атаковать села Ивановское и Ступочки.

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По мнению военного эксперта, командование ВСУ примет решение о выходе украинских военных из Бахмута, несмотря на определенные успехи наших бойцов. Жданов отметил, что уже есть сообщения о том, что из Бахмута выходят некоторые украинские подразделения.

"Я думаю, что командование примет такое решение, несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

"Работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соразмерны с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

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