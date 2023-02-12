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Идет наступление: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

12 февраля 2023, 10:04
ВС РФ используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона.
Российские военные, Бахмут
Российские военные, Бахмут / Минобороны РФ, ISW

Российские оккупационные войска на Бахмутском направлении предпринимают попытки наступления, полагаясь на тактику малых групп.

Оккупанты делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику, в комментарии "24 каналу" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"На Бахмутском направлении враги действуют тактикой малых групп, пытающихся под прикрытием рельефа подойти к нашим позициям и завязать ближний бой", – отметил Череватый.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

"Нельзя сказать, что авиация является главным фактором поддержки их действий. Больше, безусловно, делает артиллерия. Россияне имеют возможность закрывать свои позиции и наносить удары. Авиация наносит быстрые удары и пытается быстро отойти от позиций", - рассказал спикер.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.

По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Бахмут
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