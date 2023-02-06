Россия пытается окружить Бахмут: Зеленский рассказал о бойне с оккупантами

Президент поблагодарил каждого воина, который своей стойкостью обеспечивает это противодействие.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины противодействуют попыткам оккупантов окружить Бахмут.

По словам президента, оккупанты в Донецкой области хотят сломать оборону города.

"Особое внимание - Бахмуту. Нашей защите, попыткам оккупанта окружить город и сломать там нашу оборону. Противодействуем", - говорится в заявлении.

Президент поблагодарил каждого воина, который своей стойкостью обеспечивает это противодействие.

"Отдельно сегодня отмечу бойцов 54-й и 93-й отдельных механизированных бригад, 15-го отдельного батальона 128-й горно-штурмовой бригады. Я благодарю вас, воины, за вашу храбрость и несгибаемость, за очень нужную Украине стойкость", - сказал глава страны.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Как отметил спикер Сил обороны на восточном направлении, полковник Сергей Череватый, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижениях "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия в феврале-марте собирается отправить 200 тысяч войск на территорию Украины и будет пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Более того, по мнению Жданова, оккупанты, вероятно, попытаются продвинуться в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы создать так называемую буферную зону.

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