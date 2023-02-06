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Зеленский покинет Украину: в ЕС начали активную подготовку к приезду президента

6 февраля 2023, 22:00
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить другую страну во время российского вторжения при двух условиях.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза.

Как сообсщеь Belga, встреча лидеров ЕС запланирована на 9 и 10 февраля и пройдет в Брюсселе.

Информированный источник издания сообщил, что Зеленский прибудет в Брюссель в четверг, 9 февраля, на саммит глав ЕС. Однако в целях безопасности точная программа визита главы государства держится в секрете.

В то же время издание Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что Европарламент начал приготовления на случай возможного визита президента Владимира Зеленского.

Два источника в парламенте заявили, что такие планы предназначены только для того, чтобы подготовить законодательный орган к приему Зеленского, если условия безопасности позволят ему присутствовать на встрече.

"Когда он приедет, мы будем готовы", - сказал один из источников, подчеркнув, что из-за соображений безопасности любое решение может быть принято только в последний момент.

Что говорят о визите Зеленского в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить другую страну во время российского вторжения при двух условиях. Как говорит главы МИД Украины Дмитрий Кулеба, этот визит должен принести конкретные результаты и нужно будет ориентироваться на текущую ситуацию на фронте.

"Я не буду комментировать визиты президента. Президент, выступая в декабре на конференции послов в декабре, четко сказал, что его визиты за границу возможны в двух условиях", - говорится в заявлении.

Кулеба объяснил, что первым условием является возможность получения конкретных результатов такого визита. А вторая - визит будет возможным учитывая текущую ситуацию на фронте.

"Вот, руководствуясь этими критериями, МИД работает над некоторыми визитами президента, но когда и куда они состоятся вы будете узнавать от него или его офиса", - добавил Кулеба.

Саммит Украина - ЕС

2 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС запустить процесс интеграции Украины в Евросоюз. Документ поддержали 489 европарламентариев. Рекомендуется запустить механизм по началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и поддержать документ с четким изложением последующих шагов по евроинтеграции Киева.

В Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС будет предоставлять Украине необходимое тяжелое оружие.

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