Европарламент призвал Евросоюз к запуску переговоров о европейской интеграции Украины

Европейский парламент призывает институты ЕС начать подготовку к переговорам о евроинтеграции Украины и создать дорожную карту по имплементации решения.

Европарламент поддержал путь Украины в ЕС и призвал с новой силой ударить санкциями по России / ua.depositphotos.com

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС запустить процесс интеграции Украины в Евросоюз. Рекомендуется запустить механизм по началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и поддержать документ с четким изложением последующих шагов по евроинтеграции Киева. Призыв поддержали 489 европарламентариев.

В тексте резолюции ЕП говорится о том, что в преддверии саммита Евросоюз-Украина евродепутаты подтверждают свою приверженность плану по вступлению государства в ЕС. Они убеждены – европейская интеграция Киева должна состояться благодаря заслугам украинского народа.

Ключевые тезисы резолюции Европарламента

Евросоюзу рекомендуется провести работу над началом переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержать дорожную карту, в которой следует четко изложить последующий алгоритм интеграции государства в Евросоюз.

Власти Украины должны как можно скорее провести нужные реформы, чтобы страна соответствовала критериям членства в Евросоюзе.

На будущем саммите Евросоюз-Украина нужно в первую очередь обсудить комплексные меры послевоенного восстановления украинского государства.

Евросоюз должен заморозить активы Центрального банка РФ и активы российских олигархов, после чего деньги следует направить на послевоенное восстановление Украины.

Депутаты ЕП призывают страны Евросоюза как можно быстрее принять 10-й пакет санкций в отношении России. Ограничения должны быть применены против российских компаний Лукойл и Росатом, которые еще находятся на рынке ЕС.

Европарламентарии призывают к немедленному и полному запрету на импорт ЕС ископаемого топлива и урана с территории агрессора РФ и полному отказу от газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море.

Текст резолюции поддержали 489 депутатов. Против выступили 36 европарламентариев. Еще 49 воздержались от голосования.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 2 февраля провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой обсуждались темы послевоенного восстановления Украины, санкции в отношении России и вступление Киева в ЕС. Фон дер Ляйен также передала украинскому гаранту отчет по опроснику для оценки возможности выполнять обязательства по членству в Европейском Союзе.

"Госпожа президент Еврокомиссии передала мне сегодня отчет о второй части опросника, который Украина заполнила, приобретая кандидатство. Я очень рад, что он такой тоненький. Это хорошая новость. Этот отчет станет основой для работы наших чиновников", - отметил Зеленский.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина вступит в ЕС. Еврокомиссия будет помогать Киеву реализовывать план по европейской интеграции.

"День, когда Украина стала кандидатом - стал новым началом для Украины, а также он стал новым началом для ЕС… (Еврокомиссия будет помогать, - ред.) до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему положено быть - перед зданием Берламонт в Брюсселе", - подчеркнула она.

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