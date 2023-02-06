Зеленский может поехать на саммит ЕС в Брюссель - СМИ

Если эта поездка состоится, она станет вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад.

Владимира Зеленского ждут на саммит ЕС в Брюсселе / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите стран-членов Евросоюза, который состоится в четверг, 9 февраля. 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить такие темы: Украина, миграция и реакция блока на закон о снижении инфляции в США.

При этом сорвать визит украинского президента могут проблемы с безопасностью. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно предложенному плану, Зеленский должен выступить на специальной сессии Европейского парламента.

На прошлой неделе украинский лидер принимал в Киеве президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", - сказал Зеленский журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Если эта поездка состоится, она станет вторым визитом Зеленского за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. Первой заграничной поездкой украинского лидера стал визит в Вашингтон в декабре 2022.

Как сообщал Главред, в Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членами украинского правительства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС будет предоставлять Украине необходимое тяжелое оружие.

"Мы должны увеличить наши усилия, оказывая вам столько поддержки, столько вы нуждаетесь, пока вы не выиграете войну", - добавил Жозеп Боррель.

Украина также будет строить новые дороги, мосты и железнодорожные пути на границе со странами ЕС.

2 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС запустить процесс интеграции Украины в Евросоюз. Документ поддержали 489 европарламентариев. Рекомендуется запустить механизм по началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и поддержать документ с четким изложением последующих шагов по евроинтеграции Киева.

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