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Переговоры начнутся в этому году и Украина станет членом ЕС - Урсула фон дер Ляйен

2 февраля 2023, 22:27
Урсула фон дер Ляйен заявила, что флаг Украины со временем будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца 2023 года / Коллаж фото Офис президента

Украина держит курс на вступление в Евросоюз и переговоры насчет этого должны начаться уже в 2023 году. В Киеве состоялось историческое совместное заседание с представителями Еврокомиссии и членов украинского правительства. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина и Евросоюз больше не являются отдельными субъектами европейской жизни. Наши ценности - общие. Наша судьба - общая. Наш враг - общий. Наша защита - общая. А значит, и наша жизнь объединяется", - сказал Зеленский.

Украина получила отчет по второй части ответов на опросник. На основании этого правительство начнет свою "работу над ошибками".

"Важное решение мы ожидаем уже этой - очень хочется, чтобы именно весны, - и от коллег из Европейской комиссии", - добавил президент.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Украину "сердцем Европы, в котором исповедуются ценности ЕС". Она акцентировала внимание на том, что флаг Украины обязательно будет развиваться в штаб-квартире Еврокомиссии.

"Ваша смелость вдохновила нас. Вы дали нам новые смыслы нашего предназначения. Европа будет с вами столько, сколько нужно. Вплоть до того дня, когда украинский флаг будет развеваться там, где ему положено. В Брюсселе, напротив Berlaymont в самом сердце ЕС ... Только год назад никто не мог представить, как быстро Украина сможет двигаться в Евросоюз", - сказала она.

Она сообщила, что ЕС введет новые санкции против России, а также примет важные решения о репарациях и трибунале. Также эта встреча должна стать позитивным сигналом для инвесторов, которые должны сыграть важную в восстановлении страны.

"Для достижения следующих евроинтеграционных шагов мы завершаем выполнение 7 рекомендаций Еврокомиссии. Готовимся представить результаты на саммите Украина - ЕС и ожидаем мощный политический сигнал относительно приближения к началу переговорного процесса о членстве", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сообщается, что со стороны украинской стороны необходимо начать оценку имплементации европейских правил, директив и норм в свое законодательство. Также Украина рассчитывает на импорт электроэнергии до 2 ГВт и поддержку проектов децентрализации энергосистемы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС присоединиться к реализации пунктов "формулы мира".

"Сегодня мы удвоим усилия для мобилизации голосов в пользу этой резолюции. Во всем другом у нас много общих проектов, над которыми мы успешно работаем, особенно на глобальном юге, и продолжим достигать необходимого результата", - сказал он.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украине не будет использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Ведь это оружие необходимо для защиты и освобождения украинских земель. Также он попросил как можно скорее передать защитникам системы Patriot и SAMP/T вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и проиграла бы. Украина готова предоставить любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", - подчеркнул Резников.

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что ЕС будет предоставлять Украине необходимое тяжелое оружие.

"Мы должны увеличить наши усилия, оказывая вам столько поддержки, столько вы нуждаетесь, пока вы не выиграете войну", - добавил Жозеп Боррель.

Украина также будет строить новые дороги, мосты и железнодорожные пути на границе со странами ЕС.

Украина призывает Европу поддержать продление "зерновой инициативы". Также обсуждалась интеграция в европейский рынок перед вступлением в ЕС. По словам первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко, интеграция в рынок будет происходить во время подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

"У нас есть план завершить сагу с промышленным безвизом и заключить соглашение о Доступе украинских товаров к рынку ЕС (АСАА). К сожалению, война немного замедлила оценочные миссии, но они будут завершены и соглашение будет заключено", - добавил она.

До конца 2023 году Украина должна присоединиться к роумингу ЕС. Текст решения по роумингу уже даже согласован.

"В целом, пока идет подготовка к вступлению Украины в ЕС, мы должны интегрироваться во всех возможных сферах - от таможни и энергетики до безопасности продуктов питания", - добавила Свириденко.

Членство Украины в Евросоюзе

Европейская комиссия 17 июня вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требований. Среди них – реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

Позже Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. За принятие соответствующей резолюции Европарламент проголосовал 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса. Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что это исторический момент на пути Украины и Молдовы к членству в Европейском союзе.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина ждала статус кандидата на вступление в Европейский Союз 120 дней и 30 лет.

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