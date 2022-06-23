Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС

Руководитель Евросовета Шарль Мишель поприветствовал нас в европейской семье.
Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.
Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что это исторический момент на пути Украины и Молдовы к членству в Европейском союзе.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также приветствовала нас в европейской семье.
Евросоюз для Украины все ближе
Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.
Позже Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе.
За принятие соответствующей резолюции проголосовал Европарламент в четверг, 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.
За соответствующее решение, в котором призывают глав государств и правительств стран Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, проголосовало 459 депутатов Европарламента.
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