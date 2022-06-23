Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС

евросоюз, украина евросоюз / УНИАН

Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза. Европейский совет поддержал предоставление Украине такого статуса.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что это исторический момент на пути Украины и Молдовы к членству в Европейском союзе.

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также приветствовала нас в европейской семье.

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Евросоюз для Украины все ближе

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

Позже Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

За принятие соответствующей резолюции проголосовал Европарламент в четверг, 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

За соответствующее решение, в котором призывают глав государств и правительств стран Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, проголосовало 459 депутатов Европарламента.

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