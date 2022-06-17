Украина должна выполнить план действий для начала переговоров о вступлении в ЕС: детали - Ермак

Украина должна максимально быстро выполнить все действия по плану Еврокомиссии.
Еврокомиссия порекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе. Однако для начала переговоров о вступлении, Украина должна выполнить ряд действий, в соответствии с планом комиссии. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украина должна выполнить следующие действия:
- принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
- дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;
- обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам группы по финансовым мерам (FATF);
- принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
- должен заработать "антиолигархический" закон;
- необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится, согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.
Украина должна выполнить это все максимально быстро.
Вступление Украины в Европейский Союз
Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.
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В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.
Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.
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