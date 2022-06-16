Украина ступила на порог Евросоюза. С чем пришли и как встречают: разбор

Статус страны-кандидата не гарантирует вступление Украины в ЕС: процесс может затянуться на 10-15 лет – эксперт / Коллаж УНИАН, Reuters

Спустя четыре дня после нападения России, 28 февраля, президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Оказавшись перед главным вызовом в своей современностей истории, Киев принял решение подтвердить курс на цивилизованную Европу. Долгая европейская бюрократия миновала Украину на данном этапе, и теперь мы ожидаем вердикта Еврокомиссии, которая должна вынести рекомендацию о поддержке предоставления государству статуса страны-кандидата в члены ЕС. Если все пройдет удачно – Евросовет 23-24 июня официально одобрит перспективу евроинтеграции Украины.

В четверг, 16 июня, планы по предоставлению Киев статуса страны-кандидата в ЕС подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, который в этот день вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом прибыл в Украину.

"Все четыре страны поддерживают немедленный статус кандидата в члены. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове. Мы надеемся, что это решение от нас будет единогласно принято на Европейском Совете", - подчеркнул президент Франции.

Вступление Украины в Евросоюз за последние годы наряду со стремлением в НАТО стало главной целью. Однако на Западе все чаще звучали неутешительные заявления и прогнозы о том, что европейские перспективы Киева туманны. Полномасштабное военное вторжение России пошатнуло сложившийся десятилетиями порядок и вынудило Европу к ответному шагу. Теперь Украина, в зависимости от дальнейшего развития геополитического поворота, может получить новые возможности для воплощения в жизнь планов по европейскому будущему.

Почему Украина должна получить статус страны-кандидата в члены Евросоюза, что потребует от нас Европа, откуда взять деньги на послевоенное восстановление страны, и сможем ли мы быстро вступить в ЕС – читайте в материале Главреда.

Приезд Макрона, Шольца и Драги – положительный сигнал для Украины

Приезд в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги, безусловно, отразится на понимании политическими элитами Запада войны в Украине и перспективах решения вопросов по евроинтеграции. Как полагает руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев, западные политики откажутся от прощупывания почвы сценария, связанного с мирным планом в обмен на территориальные уступки России.

"После посещения Ирпеня разговоров о "мире в обмен на территории", к чему подталкивали в свои рассуждениях Драги и Макрон, думаю, этого не будет. Хотя весь последний месяц к этому шло, что Украину будут склонять к кандидатству в ЕС в обмен на "мирное урегулирование", что рано или поздно все равно приведет к войне", - отметил аналитик.

Согласен с такой позицией и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Лидеры ведущих европейских государств увидели своими глазами последствия российской военной агрессии.

"Все больше и больше Западных политиков такую идею отвергают. Я очень рад, что и Шольц, и Макрон, и Драги проявили адекватную позицию. Они увидели, что такое Россия в действии. Макрон увидел, какое лицо он хотел сберечь", - сказал Огрызко и добавил, что после визита западных политиков высшего эшелона подобные идеи восприниматься больше не будут.

Статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз

Предоставление государству статус страны-кандидата на членство в ЕС по своей сути является одной из предпоследних ступенек для вступления в Евросоюз. Страна должна находиться в Европе и отвечать политическим, правовым и экономическим критериям, установленным наднациональным образованием.

Чтобы доказать свое право на интеграцию, должны присутствовать демократические выборы, здоровая политическая конкуренция, верховенство права, справедливая судебная система и защита прав человека. Неотъемлемым показателем благополучного государства является стабильная и конкурентоспособная рыночная экономика.

Если государство отвечает всем требованиям, оно может претендовать на получение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.

Украина получает возможность на сближение с ЕС

Вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС обрел политический характер. Если раньше украинское государство не могло рассчитывать на какое-либо продвижение, сейчас ситуация изменилась из-за российской агрессии. Евросоюз обязан демонстрировать лидерство и посылать сигналы поддержки Киеву даже в том случае, если государство не соответствует общепринятым критериям.

Начало войны России против Украины в 2014 году, когда Москва оккупировала Крым и Донбасс, не получило серьезного негативного восприятия на Западе. Санкции в отношении РФ не обладали должным эффектом, а западный мир фактически признал свою неготовность к применению решительных антироссийских мер.

Тезис, согласно которому Евросоюз силен как экономический блок, но слаб в политическом плане, подтвердился. Зависимость европейских стран от российских энергоносителей продолжала усиливаться, что отражалось на решениях в сфере политики. Европа фактически "забыла" о вопросах безопасности, обменяв их на сомнительные выгоды сотрудничества с Россией. А вот Кремль, в свою очередь, укреплял влияние в европейских странах, раскачивая ЕС изнутри.Читайте такжеПочему российские Искандеры могут оказаться у границы ЕС

Вероятно, Европейский Союз выстраивал существующую модель, пытаясь дистанцироваться от влияния США, и не ощущал угрозу со стороны России. Такая стратегия уже привела к тому, что на Западе не исключают военной угрозы со стороны российского государства в отношении Восточной Европы.

Сближение Евросоюза с Украиной может стать возможностью восстановления объединенной Европы в качестве игрока мировой политики. Ситуация с российским вторжением заложила основу для серьезной трансформации европейской безопасности. Украина, в случае реализации полного спектра своего потенциала, в будущем будет способна серьезно укрепить Евросоюз.

К тому же, если Украина, получив статус страны-кандидата на вступление в ЕС, все-таки одержит военную победу над Россией, Европа, по политическим мотивам, не сможет отказать Киеву в интеграции в Евросоюз.

Украине предоставят статус кандидата в члены Евросоюза

По мнению политического эксперта аналитического центра DemocracyHouse Анатолия Октисюка, вероятность получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в ближайшие дни действительно очень высока. Европейцы поддерживают Киев в войне с Москвой и оказывают давление на свои элиты. Еврокомиссия наверняка даст "зеленый свет", а вот решение Евросовета может вызвать вопросы.

"У граждан ЕС, поддерживающих Украину в войне с Россией, есть соответствующий запрос, и они давят на свои элиты, от которых зависит принятие решения. От своих источников знаю, что заключение Еврокомиссии будет положительным, и она будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Вопрос в том, какую оценку даст Европейский совет", - сказал он в комментарии Главреду.

По словам Октисюка, многое в данном контексте зависит от самой Украины. Нужно выполнить три требования: назначить нового прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, утвердить кандидатуру главы Национального антикоррупционного Бюро и продолжить работу, направленную на реформирование судейского сектора.

"Прежде всего – назначить прокурора САП. Ведь проблема коррупции в нашей стране является основной преградой на пути в ЕС. На это обращают внимание все, даже друзья Украины: Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия. Эти страны не хотят, чтобы Украина водила их за нос, обещая борьбу с коррупцией, но не осуществляя ее: вклад этих стран в антикоррупционную реформу в Украине – большой, но назначение антикоррупционного прокурора у нас саботируется. Бездействие Украины на этом направлении раздражает партнеров. И война – не повод отказаться от борьбы с коррупцией. Кроме того, Украина должна провести конкурс НАБУ и продолжить реформирование судейского сектора. Это три основных требования к Украине", - объяснил Октисюк.Читайте также"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС": Макрон в Киеве сделал первое заявление

Также эксперт отмечает, что есть вопросы по правам человека и средствам массовой информации. Некоторые дипломаты видят в концентрации Офисом Зеленского информационных потоков риск появления в Украине "информационной диктатуры".

Следует провести и назначение нового омбудсмена, причем лучше, чтобы уполномоченный по правам человека был представителем гражданского общества.

"Еще один вопрос, который возникает в этом контексте – права человека и СМИ. От ряда дипломатов я слышал о беспокойстве по поводу консолидации информационных потоков в руках Офиса президента. Европейцы видят риск создания информационной диктатуры. Кроме того, нужно провести конкурс и выбрать человека на должность омбудсмена, уполномоченного по правам человека. У европейцев есть опасения, что на этом посту окажется некое политически аффилированное лицо, а не общественный активист", - заметил Октисюк.

Он отмечает, что украинцы стали единственной нацией, которой пришлось идти на колоссальные жертвы из-за европейских ценностей. Евросоюз обладает моральным обязательством предоставить украинскому государству хотя бы статус кандидата.

"Впрочем, есть и политическая составляющая. Украинцы – единственные, кто под европейскими флагами умирал за ценности ЕС. Украинцы девятый год это делают. Поэтому, как бы там ни было, ЕС имеет моральное обязательство перед нами хотя бы предоставить статус кандидата. Цена, которую платит Украина за евроинтеграцию, очень высокая, такой никто и никогда не платил, поэтому у нас эксклюзивное право на получение этого статуса", - заявил Октисюк.

Положительный прогноз относительно получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС сделал и политический эксперт Тарас Загородний. Как утверждает он, роль украинского государства изменилась, но требования Европы, даже в условиях коррупции в самом Союзе, будут стандартными.

"Время, когда Украина заглядывала в рот европейским политикам, коррумпированным Россией, неумолимо уходит. Вероятнее всего, на днях Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза. Вопрос – какими будут условия, то есть что будет предоставляться Украине в этом статусе и что за это будет требоваться взамен. Похоже, набор требований будет стандартным, прежде всего, борьба с коррупцией. Впрочем, учитывая, как обстоят дела с коррупцией в самом ЕС (особенно в Германии, где практически все чиновники куплены Россией), вопросов к этому условию будет много", - считает Загородний.

Статус страны-кандидата в члены ЕС - далеко не формальность

Дипломат Владимир Огрызко рассказал Главреду о том, что статус кандидата в члены ЕС – далеко не формальность. Украине выдвинут требования, после чего нужно будет решать накопившиеся проблемы. Следует проделать достаточно тщательную работу.

Согласно информации дипломата, решение о предоставлении Украине статуса уже принято.

"По инсайдеру – Еврокомиссия должна дать положительный, а Евросовет повторит тоже самое. Думаю, он добавит некоторые замечания, которые очертят требования. Это надо выполнить", - сказал Огрызко.

"Это совсем не формальность. Если нам под это решение подскажут несколько тем, тогда нам этим темы действительно нужно закрыть. А уже после выполнения таких требований для нас наступит этап начала переговоров о вступлении в ЕС. Это не простое дело – более 30 параметров, которые имеют очень конкретный характер. Фактически приведение украинского законодательства и жизнедеятельности в соответствие с европейскими стандартами. Это уже кропотливая работа профильных ведомств", - пояснил Огрызко Главреду.

Предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС видит наиболее вероятным сценарием и политолог Андрей Золотарев. Решение станет победой в копилку украинской власти.

"Украина получит статус страны-кандидата в ЕС. Есть ощущение, что такое решение уже принято. А возражение отдельных стран, думаю, их уговорят. Другое дело в том, что в статусе кандидата можно пребывать очень долго, как Турция. Безусловно, это будет серьезная победа президента Владимира Зеленского. Ответ будет положительным", - сказал эксперт.Читайте такжеКонсультативный орган ЕС поддержал предоставление Украине статуса кандидата

Впрочем, как полагает эксперт, для Киева в данной ситуации важнее всего то, как скоро государство получит доступ к деньгам европейских фондов, которые будут нужны для восстановления Украины.

Требования со стороны ЕС могут включать как уступки России, так и формальности, которые могут притормозить евроинтеграционный путь Украины.

"В условиях, конечно, могут быть и разные нюансы, о которых прямо лидеры ЕС не говорят. В частности, территориальные уступки, на которые должна пойти Украина в войне с РФ. Открыто об этом европейские политики не скажут, поскольку тема настолько токсичная, что о ней помалкивают даже пророссийские партии в Европе. Дьявол, как всегда, будет крыться в деталях, и европейцы начнут придираться к точкам, запятым и другим незначительным деталям, выискивая формальные поводы не предоставлять деньги Украине и тормозя ее путь в ЕС. Эта угроза вполне реальна", - допускает Загородний.

Шансы Украины на вступление в Евросоюз

Пример Турции показывает, что получение статуса страны-кандидата – не гарантия вступления в ЕС, отмечает Анатолий Октисюк. Турция его получила еще в 1999 году, но избрала другой вектор развития. Поэтому процесс ее европейской интеграции остановлен. Украина может столкнуться с таким же сценарием, или все-таки войдет в Евросоюз спустя годы.

"У нас может быть так же. То есть перед нами будет два пути: либо турецкий – получим статус кандидата в члены ЕС, и на том все, либо будем осуществлять все необходимые реформы и, в конце концов, добьемся членства в ЕС через 10-15 лет", - допускает эксперт.

Он акцентировал внимание на том, что в Европе есть силы, которые не хотят видеть Украину в ЕС, опасаясь появления субъекта, поведение которого может быть похоже на действия Венгрии или Польши. Брюссель фиксирует в этих странах злоупотребление Конституционным судом, ограничения свобод, удаление оппозиции, и блокирование решений Евросоюза с требованием дополнительного финансирования.

"Они опасаются, что Зеленский, условно говоря, превратится в Эрдогана. Потому что, с одной стороны, мы говорим о демократии и стремлении быть частью ЕС, а с другой – ничего не делаем для построения нужных крепких институтов, все необходимые процессы подвешены… Грубо говоря, если Украина сейчас станет членом ЕС, она слишком дорого будет ему обходиться – и экономически, и политически. Объективно сейчас вообще речь не идет о членстве Украины в ЕС, потому что мы к этому не готовы", - говорит Октисюк.Читайте такжеМомент истины: получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС

По оценке Тараса Загороднего, Украину в Евросоюзе могут не ждать еще и по той причине, что Париж и Берлин понимают риск смещения политического влияния к той же Восточной Европе – в пользу Польши, Украины и балтийских государств. Киев, если окажется в ЕС, получит право голоса по важным вопросам, и фактически тоже будет руководить объединением. Вспомнится и лояльность нынешних европейских стран-лидеров к России.

"Европейцы понимают, в какую дурацкую ситуацию они попали: теперь они вынуждены финансировать восстановление Украины, но при этом понимают, что Украина никогда не будет лояльна по отношению к Германии и Франции, помня все их шашни с Путиным, но при этом будет лояльна к Британии, которая не является членом ЕС. Немцы уже осознали, в какую дурацкую ситуацию они попали", - прогнозирует Загородний.

С точки зрения Окситюка, сейчас на повестке дня сейчас нет вопроса о вступлении Украины в ЕС, поскольку государство к этому не готово. Статус кандидата предоставят с рядом условий, но без требований пойти на уступки России. Быстрой евроинтеграции не произойдет, и Украина вынуждена будет идти долгим путем.

"Идея ЕС изначально заключалась в примирении Германии и Франции, то есть прекращении войны в Европе. Собственно, эта идея ЕС может быть применена и для Украины: хотите закончить войну в Европе между Украиной и Россией, предлагайте политическое решение – членство Украины в ЕС. Впрочем, пока никто не собирается давать громкое обязательство принять быстро Украину в ЕС, поэтому нам придется пройти долгую процедуру. И в таком случае Украина делает ставку на освобождение наших территорий военным путем, поэтому война будет продолжаться", - убежден Анатолий Октисюк.

Украине могут предложить "обменять" путь в НАТО на вступление в Евросоюз

Украина определяется с вариантами своего будущего, рассматривая возможности в сфере гарантий безопасности. В такой ситуации, говорит Тарас Загородний, может снова возникнуть дискуссия о сценарии, предусматривающем отказ Киева от вступления в НАТО в обмен на интеграцию в ЕС.

"Еще до начала полномасштабной войны с Россией рассматривался вариант, который предусматривал, что Украина объявляет о своем нейтральном статусе, но вступает в ЕС. Членство в Евросоюзе выглядит более нейтральным вариантом, чем вступление в НАТО. Это может быть своего рода "пряником" для Украины за отказ от членства в НАТО", - анализирует эксперт.

Причем подобная модель решения вопроса существует, и пример ей ситуация на Северном Кипре, который входит в Евросоюз, но не состоит в Североатлантическом альянсе.

"Яркий пример такого варианта – Кипр, где есть спорная территория – Северный Кипр, оккупированный Турцией: Кипр является членом ЕС, но не является членом НАТО", - резюмировал Тарас Загородний.

Реакция России на предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС

Как полагает Владимир Огрызко, РФ не изменит своему подходу и устроит агрессивную кампанию в информационном пространстве. Москва всячески попытается дискредитировать европейский выбор Украины.

"Россия будет скрежетать зубами, плеваться отравой через Скабеевых, Киселевых, Соловьевых и через все эти профессиональные помойки. Будут пытаться очернить саму идею европейской интеграции и говорить, что это все фейки, задуривание голов украинцев, и что им нужно развернуться и идти к России", - подметил он.

Однако, по мнению дипломата, возможности влияния российских властей на выбор Украины ограничены. Ситуация для Москвы ухудшается стремительными темпами, а российские агентурные сети изрядно подчистили.

"Не до жиру – быть бы живу. Когда поток нефтедолларов был неисчерпаемым – миллиард налево, миллиард направо, это была одна история. А теперь, когда ситуация стала критической и ухудшается и дальше, тут уже не до таких мер…боюсь, тут уже не такие широкомасштабные вещи не хватит ресурсов. Тем более, все-таки западные страны, кстати, подчистили шпионские гнезда в заграничных посольствах, их там стало намного меньше, кто занимался подкупами и шантажами. Поэтому сейчас там ситуация довольно-таки пессимистическая", - убежден Огрызко.

Политический эксперт Андрей Золотарев считает, что российские власти по-прежнему будут работать над ликвидацией украинской государственности и оставлением ее в зоне периферию

"Механизм только один – стремление уничтожить украинское государство. Прямо оппонировать этому вряд ли Кремль будет. Но де-факто будут делать все, чтобы Украина была в положении серой зоны – территорией между Европой и Российской Империей", - подчеркнул Золотарев.