Евросовет рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС уже на следующем заседании

Евросовет рассмотрит заявку Украины на вступление / irs.in.ua

Европейский совет планирует рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС. К рассмотрению вопроса могут вернутся уже на следующем заседании. Об этом говорится в выводах Европейского совета по Украине.

ЕС подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины уже этим летом - в июле.

"Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", – говорится в сообщении.

Лидеры Союза отметили, что они привержены "дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

"В связи с этим Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Совета увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", – говорится в сообщении.

Также страны ЕС приветствуют принятие решения о приостановлении ввозных пошлин на весь украинский экспорт. Это решение будет действовать минимум один год.

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Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения. 8 апреля он добавил, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом.

17 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.

24 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства. 27 мая стало известно о том, что Греция и Кипр выступают против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС.

Британский премьер Борис Джонсон в ходе визита в Киев 9 апреля предложил президенту Владимиру Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС. Речь идет о европейском альянсе, который будет противостоять агрессии РФ.

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