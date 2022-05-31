Евросовет рассмотрит заявку Украины на вступление в ЕС уже на следующем заседании

Следующее заседание Евросовета, на котором будет рассмотрена заявка на вступление Украины, состоится в июле.
Европейский совет планирует рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС. К рассмотрению вопроса могут вернутся уже на следующем заседании. Об этом говорится в выводах Европейского совета по Украине.
ЕС подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины уже этим летом - в июле.
"Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", – говорится в сообщении.
Лидеры Союза отметили, что они привержены "дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".
"В связи с этим Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Совета увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", – говорится в сообщении.
Также страны ЕС приветствуют принятие решения о приостановлении ввозных пошлин на весь украинский экспорт. Это решение будет действовать минимум один год.
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Вступление Украины в Евросоюз
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения. 8 апреля он добавил, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом.
17 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.
24 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства. 27 мая стало известно о том, что Греция и Кипр выступают против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС.
Британский премьер Борис Джонсон в ходе визита в Киев 9 апреля предложил президенту Владимиру Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС. Речь идет о европейском альянсе, который будет противостоять агрессии РФ.
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