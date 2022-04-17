Украина уже заполнила опросник ЕС о статусе кандидата - ОП

Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Как президент и обещал Урсуле фон дер Ляєн, когда она посещала 8 апреля Украину, что в течение недели Украина заполнит опросник, который госпожа Урсула привезла с собой. Сегодня прошла неделя, и можем констатировать, что тот документ, который привезла госпожа Урсула, с украинской стороны заполнен", - заявил Жовква.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими. Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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