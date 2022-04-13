УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Полное энергетическое эмбарго: у Зеленского анонсировали новые санкции против РФ

13 апреля 2022, 16:32

Россию ждут новые мощные санкции, сообщил Андрей Ермак.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Офис президента

Финализируется план действий, направленный на введение нового пакета санкций против РФ, включающий энергетическое эмбарго.

О следующих санкциях против РФ, которые введёт ряд западных стран, сообщил в своем Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он уточнил, что на завершающем этапе работа группы украинских и международных экспертов.

"Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые индивидуальные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор РФ", — добавил Ермак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.

Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.

Читайте такжеДефолт для России может быть хуже нефтяного эмбарго

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

Читайте еще:

viber
эмбарго санкции против России Андрей Ермак
Реклама
Популярное
Удачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинамУдачная стрижка на короткие волосы боб-каре с челкой, которая подходит всем женщинам Удача в деньгах и воплощение желаний: знаки, которым повезет в полнолуние 16 апреляУдача в деньгах и воплощение желаний: знаки, которым повезет в полнолуние 16 апреля Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертовЧто нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за суткиХваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодаетПогода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает
Поддержите Главред

Последние новости

17:15

Насиловали детей на всех захваченных территориях: новые факты о зверствах рашистов

17:11

"Он не гражданин России": в Кремле начали "угрожать" Киеву из-за задержания МедведчукаВидео

16:50

"Убийцы танков" уже в Украине: ВСУ вооружили американскими дронами-камикадзеВидео

16:48

Миф о "братских народах" рухнул после Крыма и Донбасса: в МИД Украины разнесли резкие слова Макрона

16:42

В Украине подорожали бензин и дизель: какие сейчас ценыВидео

Реклама
16:32

Полное энергетическое эмбарго: у Зеленского анонсировали новые санкции против РФВидео

16:19

Голливудский актер украинского происхождения готовит борщ для беженцев на польской границеВидео

16:17

Новая война к 9 мая, или Почему Путин хочет защищать Беларусь от Западамнение

16:12

Приметы на 14 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:03

ВСУ уничтожили два российских самолета, которые бомбили Харьков

15:58

Задержание Медведчука: у Зеленского объяснили, что ждет кума ПутинаВидео

15:42

Достанут до Калуги и Липецка: США планируют вооружить Украину мощными ракетамиВидео

15:34

Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоВидео

15:30

Мариуполь под контролем ВСУ, но Россия уже пытается готовить в городе "парад" к 9 маяВидео

15:27

"Если бы не эта история с Украиной": Макаревич рассказал, как Россия испоганила ему жизнь

15:26

Криптовалюта - инвестиционная причуда или инвестиционный инструмент? новости компании

15:20

"Можно забанить Полякову, но ее голос никогда": Ефросинина поделилась нереальной колыбельнойВидео

15:09

Лидирует Оксана Марченко: Григорий Решетник анонсировал кастинг на главную героиню "Холостячки"

15:08

Путин стягивает на Донбасс войска, количество которых будет больше сил ВСУ в 5 раз – The TimesВидео

14:41

Меню на Страстную неделю 2022: что можно есть и готовить, чтобы привлечь удачу и здоровьеВидео

Реклама
14:40

До мурашек: Тина Кароль, Юлия Санина и Дорофеева исполнили "Червону калину" на стадионе в ВаршавеВидео

14:37

"Дом с 17 века": в сети показали дом оккупанта, который мародерил в Буче

14:27

России позарез нужна эвтаназия: почему РФ должна распасться на 20-30 государствмнение

14:12

Битва за Донбасс и на юге в сторону Мариуполя и Крыма: в НАТО назвали сценарий нового этапа войныВидео

14:10

Накипь из чайника - суперудобрение для рассады и цветов: в чем польза и как применять

14:00

Love is: когда жена футболиста пакует дроны для ЗСУ

13:34

Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в средине апреля

13:25

Германия будет предоставлять Украине тяжелое вооружение: коалиция согласовала поставкиВидео

13:12

Военные НАТО в восторге от ВСУ: Грозев назвал главную преграду вступлению Украины в Альянс

12:51

Украине нужны танки и гаубицы, а не похлопывания по плечу и запоздалый визит Штайнмайерамнение

12:49

Трагедия в семье Alyona Alyona - рашисты убили кума артистки

12:42

Больше не сможет обстреливать мирные города: ВСУ отобрали у оккупантов полностью заряженный ГрадВидео

12:30

Планы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует УкраинаВидео

12:11

"Эти два народа – братья": Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в УкраинеВидео

11:46

"Переломы открытые, смотреть невозможно": оккупанты не хотят возвращаться в Украину после жутких потерьВидео

11:34

Предоставят авто Humvee и БПЛА: США планируют расширить военную помощь Украине – The Washington PostВидео

11:21

"Ми будем стояти!": Наталья Могилевская записала песню для героической украинской нацииВидео

11:13

Достигнуть цели и выбить оккупантов: на Запорожчине тероборона более 5 часов билась с войсками РФ

10:48

Оборона Мариуполя укрепилась, морская пехота прорвалась и объединилась с Азовом - АрестовичВидео

10:44

Рэпер Face о войне России против Украины: "Мне стыдно, что я русский"

Реклама
10:38

РФ может применить химическое оружие в Киеве и других регионах – Минобороны

10:37

Дефолт для России может быть хуже нефтяного эмбаргомнение

10:32

В оккупированном Мелитополе расстреляли авто с буквой Z:  захватчики ищут "нацистского снайпера"

10:30

Гороскоп на завтра, 14 апреля 2022: Стрельцам – трудности, Ракам – деньги, Весам – долгожданная встреча

09:58

"Пока не выведут войска, мы вас не возим": таксист в Беларуси отказался везти оккупанта РФВидео

09:57

Ночью вражеские танки горят лучше: ВСУ "отминусовала" технику РФ и показали это на видео

09:55

Погорел на слове "паляниця": на Ровенщине задержали российского диверсанта со взрывчаткой

09:44

Украинский продюсер показал "подарок", который оккупанты оставили у него в доме

09:29

Голливудский актер заявил о готовности взять оружие и воевать за Украину

09:28

Сотня орков потеряли руки и ноги: в Петербурге очередь из скорых с ранеными оккупантамиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять