Полное энергетическое эмбарго: у Зеленского анонсировали новые санкции против РФ

Андрей Ермак / Офис президента

Финализируется план действий, направленный на введение нового пакета санкций против РФ, включающий энергетическое эмбарго.

О следующих санкциях против РФ, которые введёт ряд западных стран, сообщил в своем Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он уточнил, что на завершающем этапе работа группы украинских и международных экспертов.

"Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые индивидуальные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор РФ", — добавил Ермак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.

Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.

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По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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