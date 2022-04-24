Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

Александр Шалленберг / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства.

Об этом он заявил в время выступления на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге, сообщает Европейская правда.

Шалленберг считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский. Он обосновал свою позицию тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни", - добавил он и подчеркнул, что необходимо дальнейшее углубление отношений.

По словам Шалленберга, должны быть другие модели, кроме как вступление Украины в ЕС. В частности, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.

Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

Что касается войны России против Украины, Шалленберг подчеркнул, что Австрия нейтральна в военном отношении, но не в политическом. Он также отметил, что речь идет о защите западной модели жизни с ее фундаментальными правами и свободами.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полагает, что интеграция Украины в ЕС – это уже решенный вопрос. По его мнению, на данный момент есть 100% уверенность, что все решится в пользу Киева.

8 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом.

Сроки вступления Украины в ЕС могут быть значительно меньшими, чем для других стран в том случае, если официальный Киев оперативно ответит на вопросник Европейской комиссии. Получение статуса страны-кандидата в ЕС позволит украинскому государству получить мощную инфраструктурную поддержку. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

17 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.

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