Европарламент принял заявку Украины на членство в ЕС

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре уже принята Европейским парламентом.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, сейчас она уже находится на рассмотрении.

"Вчера президент Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Сейчас заявка принята, зарегистрирована. Она - на рассмотрении", - заявил он.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

По его словам, за последние дни наша страна показала, кто такие украинцы, а Россия показала, кем она стала.

По его словам, Россия не рассчитывала на такую солидарную и мощную реакцию, но Украина изменила эту историю.

"Евросоюз решил поставлять нам оружие, мы благодарны. Я говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о дальнейших более сильных шагах. Европейцы осознают, что они борются за нашу страну, а значит за всю Европу, за мир для всех стран Европейского Союза", - сказал Зеленский и добавил, что это дает Украине право обратиться к ЕС относительно немедленного присоединения к Евросоюзу по новой специальной процедуре.