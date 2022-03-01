Стартовала процедура рассмотрения заявки на членство Украины в Евросоюзе

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Заявка Украины на вступление в Европейский Союз уже зарегистрирована, заявил представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии Всеволод Ченцов.

Процедура рассмотрения заявки Украины уже началась, написал он в Twitter.

"Вручил подписанную президентом Украины Зеленским заявку Украины на членство в Европейский Союз постоянному представителю ЕС главенствующей в совете ЕС Франции Филиппу Леглизу-Косту. Заявка зарегистрирована. Процедура рассмотрения началась", - добавил Ченцов.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС.

По его словам, за последние дни наша страна показала, кто такие украинцы, а Россия показала, кем она стала.

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По его словам, Россия не рассчитывала на такую солидарную и мощную реакцию, но Украина изменила эту историю.

"Евросоюз решил поставлять нам оружие, мы благодарны. Я говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о дальнейших более сильных шагах. Европейцы осознают, что они борются за нашу страну, а значит за всю Европу, за мир для всех стран Европейского Союза", - сказал Зеленский и добавил, что это дает Украине право обратиться к ЕС относительно немедленного присоединения к Евросоюзу по новой специальной процедуре.