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Зеленский призвал срочно принять Украину в Евросоюз по упрощенной процедуре

28 февраля 2022, 11:19

Украина благодарна своим партнерам, что они рядом, но цель Украины - быть рядом со всеми европейскими народами на одном уровне, сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам. По его словам, за последние дни наша страна показала, кто такие украинцы, а Россия показала, кем она стала.

"За четверо суток российских обстрелов погибли 16 украинских детей, 45 - ранены. Каждый обстрел, каждое преступление, которое оккупанты совершают против нас, закаляют нас и наших партнеров все больше и больше", - сказал Зеленский.

По его словам, Россия не рассчитывала на такую солидарную и мощную реакцию, но Украина изменила эту историю.

"Евросоюз решил поставлять нам оружие, мы благодарны. Я говорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о дальнейших более сильных шагах. Европейцы осознают, что они борются за нашу страну, а значит за всю Европу, за мир для всех стран Европейского Союза", - сказал Зеленский и добавил, что это дает Украине право обратиться к ЕС относительно немедленного присоединения к Евросоюзу по новой специальной процедуре.

"Мы благодарны нашим партнерам, что они рядом с нами, но наша цель - быть рядом со всеми европейскими народами на одном уровне. Я уверен, что мы это заслужили. Я уверен, что это возможно", - сказал Зеленский.

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"Когда я шел в Президенты, я говорил, что каждый из нас – Президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!" - резюмировал глава государства.

Как сообщал Главред, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель созвал экстренную встречу министров обороны ЕС на 28 февраля. Отмечается, что министры обсудят войну России против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение для Украины.

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