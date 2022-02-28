Война РФ против Украины: Евросоюз созвал экстренную встречу глав Минобороны стран-членов

Боррель созвал экстренную встречу глав Минобороны ЕС из-за войны РФ против Украины / Reuters

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель созвал экстренную встречу министров обороны ЕС.

О созыве встречи Боррель сообщил в Twitter.

Отмечается, что министры обсудят войну России против Украины.

"Сегодня (28 февраля – ред.) я созываю министров обороны стран ЕС, чтобы обсудить последнюю ситуацию на местах в Украине в связи с неспровоцированным нападением России. Мы обсудим дальнейшие неотложные нужды и скоординируем нашу помощь с помощью информационного центра, управляемого военным штабом ЕС", – написал Боррель.

Ранее сообщалось, что российские войска хотят зайти в Херсон использовать мирное население как "живой щит". Для этого оккупанты хотят собрать в селах местных жителей, прикрываясь гуманитарной миссией.

Также сообщалось, что смелая украинка на Сумщине отказалась показывать документы на блокпосту, который незаконно установили оккупанты, и морально уничтожила врага.

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