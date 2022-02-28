Украинская делегация прибыла на встречу с российской к белорусской границе / ГПСУ

Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Ключевым вопросом переговоров будет немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В состав украинской делегации вошли:

председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

министр обороны Украины Алексей Резников,

советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк,

первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин,

народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ранее сообщалось, что место переговоров представителей Украины и РФ – пункты пропуска Александровка и Вильча. Ближайший белорусский город – Наровля.

Как сообщил президент Украины, украинская и российская делегация встретятся без предварительных условий на границе Украины и Беларуси в районе реки Припять.

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