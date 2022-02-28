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Путин послал в Киев за Зеленским сотни наемников-убийц - The Times

28 февраля 2022, 10:21

По данным журналистов, в "расстрельный" список также входят премьер Денис Шмыгаль, все члены правительства, столичный мэр Виталий Кличко и его брат Владимир.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Владимир Путин и кремлевская верхушка подослала в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает британское издание The Times.

"Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", – говорится в публикации.

Данные об их планах якобы стали известны украинским властям утром 26 февраля. И уже через несколько часов в Киеве был объявлен 36-часовой "жесткий" комендантский час ‒ для того, чтобы солдаты ВСУ, полицейские и бойцы теробороны очистили город от российских диверсантов.

По данным The Times, вагнеровцы ждут команды от Кремля ‒ для того, чтобы атаковать, а в их расстрельный список также входят премьер-министр Денис Шмыгаль, все члены правительства, столичный мэр Виталий Кличко и его брат Владимир, которые быстро стали знаковыми фигурами для обороны столицы от российских агрессоров. Всего в списке насчитывается 23 человека.

Как сообщают в издании, еще в январе в Украину (в том числе и из Беларуси) прибыло от 2 тысяч до 4 тысяч наемников с различными задачами. Некоторых отправили воевать за боевиков в группировки "ЛДНР".

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Другой источник журналистов утверждает, что наемникам сейчас приказали ждать ‒ до тех пор, пока Россия не проведет переговоры с Украиной.

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Напомним, ранее Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал главную цель российской военной агрессии ‒ физически уничтожить власти Украины и непосредственно президента Владимира Зеленского.

"Главное, о чем я хочу сказать на сегодня уже понятный сценарий, базовый, фундаментальный сценарий спецоперации РФ. Единственная цель - зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, уничтожить лично президента Владимира Зеленского. Только это является целью спецоперации. Поэтому идет такое безумное давление именно на Киев", ‒ рассказал он.

Автор: Егор Бунин
viber
Владимир Зеленский российское вторжение ЧВК Вагнер
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