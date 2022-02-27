В Киеве разведчики разбили диверсантов-кадыровцев, которые ездили на скорой

Часть группы задержали, часть погибла во время операции.
В столицы Украины бойцы Главного управления разведки разгромили группу диверсантов-кадыровцев, которые передвигались по городу на автомобиле скорой помощи.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
"Только доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве было частично расстреляна, частично задержана группа чеченских диверсантов, которые передвигались по Киеву на машине скорой помощи", – отмечается в сообщении.
Напомним, утром 26 февраля ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева. Есть пострадавшие, существует гроза разрушения многоэтажки.
Также российский снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Буче Киевской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Кроме этого, в Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами.
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