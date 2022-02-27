Нельзя вести переговоры с РФ до вывода их войск из Украины – глава МИД Британии

Переговоры не могут происходить с оружием у голов украинцев, заявила Лиз Трасс.
Никаких переговоров с Россией не может быть, пока в Украине находятся российские военные.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters.
"Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины. Они не могут вести переговоры с пистолетом у висков украинцев... Поэтому, честно говоря, я не доверяю этим так называемым переговорным усилиям", – заявила она.
По ее словам, Великобритания уже составила список российских олигархов, которые подпадут под удар – различные ограничения будут касаться их частных самолетов, имущества и других активов. Этот список будет обновляться каждые несколько недель, и он будет расширяться именами других олигархов.
"Будет постоянная программа санкций... Им некуда будет спрятаться", – подчеркнула Трасс.
Однако на то, чтобы сильно заставить деградировать и российскую экономику и военную сферу понадобится немало времени – это может продолжаться и несколько лет, отметила министр иностранных дел Великобритании.
На каких условиях возможны переговоры с РФ
Напомним, ранее в Кремле заявили, что в белорусский Гомель прибыла делегация для переговоров с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не против переговоров с Россией ради мирного урегулирования войны, но площадкой для дискуссии не может быть Минск или любая площадка в Беларуси. По словам президента, если бы со стороны Беларуси не было агрессивных действий, то можно было бы говорить о переговорах на ее территории.
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