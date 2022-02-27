Нельзя вести переговоры с РФ до вывода их войск из Украины – глава МИД Британии

В Великобритании заявили, что РФ не может вести переговоры с пистолетом у висков украинцев/ Фото Reuters

Никаких переговоров с Россией не может быть, пока в Украине находятся российские военные.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters.

"Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины. Они не могут вести переговоры с пистолетом у висков украинцев... Поэтому, честно говоря, я не доверяю этим так называемым переговорным усилиям", – заявила она.

По ее словам, Великобритания уже составила список российских олигархов, которые подпадут под удар – различные ограничения будут касаться их частных самолетов, имущества и других активов. Этот список будет обновляться каждые несколько недель, и он будет расширяться именами других олигархов.

"Будет постоянная программа санкций... Им некуда будет спрятаться", – подчеркнула Трасс.

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Однако на то, чтобы сильно заставить деградировать и российскую экономику и военную сферу понадобится немало времени – это может продолжаться и несколько лет, отметила министр иностранных дел Великобритании.

На каких условиях возможны переговоры с РФ

Напомним, ранее в Кремле заявили, что в белорусский Гомель прибыла делегация для переговоров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не против переговоров с Россией ради мирного урегулирования войны, но площадкой для дискуссии не может быть Минск или любая площадка в Беларуси. По словам президента, если бы со стороны Беларуси не было агрессивных действий, то можно было бы говорить о переговорах на ее территории.

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