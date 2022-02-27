В Кремле заявили, что в Беларусь прибыла делегация для переговоров с Украиной / Reuters

В России заявили, что в Беларусь для переговоров с Украиной прибыла российская делегация.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российский "ТАСС".

По словам прессекретаря Путина, в делегацию входят представители российских МИД, Минобороны, администрации президента и других ведомств.

Делегация находится в белорусском Гомеле. По словам Пескова, они готовы приступить к переговорам.

В то же время, президент Украины в своем обращении подчеркнул, что Украина не может согласиться на переговоры в Беларуси, ведь с территории этой страны также ведутся военные действия против нашего государства.

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"Если бы с вашей территории не было военных действий – мы могли бы пойти на переговоры в Минске. Именно поэтому мы говорим, что на площадке могут быть другие города для встречи: Варшава, Стамбул, Будапешт. Та любой другой. В стране, с территории которой не летают ракеты", – подчеркнул Зеленский.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook также отреагировал на такое заявление российской стороны и отметил, что у Украины есть требования для переговоров с Россией:

Полная капитуляция русских оккупационных войск.

Полное восстановление территориальной целостности Украины!

Репарации за разрушенную экономику и инфраструктуру.

"Это для начала переговоров. Иначе – отключение систем международных платежей, закрытие воздушного пространства, тотальная экономическая разруха. Ну и, конечно, горы трупов россиян", – отметил Геращенко.

Ранее, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Позже Путин в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином заявлял, что готов провести переговоры с Украиной "на высоком уровне".

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