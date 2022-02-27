Австралия профинансирует поставки оружия в Украину - премьер-министр страны

Решение о расширении военной поддержки Украины для борьбы с российским агрессором было принято утром 27 февраля.
Австралия будет финансировать поставки оружия правительству Украины, чтобы помочь ему бороться с российскими захватчиками.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в воскресенье утром обратился к коллегам по кабинету министров с просьбой начать отправку военных грузов в Украину через таких союзников, как Соединенные Штаты и партнеры по НАТО в Европе.
Скотт Моррисон поговорил с министром обороны Питером Даттоном, чтобы договориться о расширении военной поддержки для Украины.
"Правительство Австралии будет продолжать отстаивать то, что правильно, когда речь заходит об Украине", - сказал г-н Моррисон.
"Мы уже оказываем значительную поддержку в плане нелетального снаряжения, но я только что говорил с министром обороны, и мы будем стремиться оказать любую возможную поддержку в предоставлении смертоносной помощи через наших партнеров по НАТО - Соединенные Штаты и Соединенное Королевство.
Мы будем работать по этим каналам, потому что они самые эффективные, так как уже оказывают поддержку в этих областях. А мы будем помогать им в том, что они делают", - заявил Моррисон.
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