В Украине создают Интернациональный легион и призывают иностранцев помочь в обороне

В Украине создают интернациональный легион для иностранцев / Reuters

В Украине создают отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание присоединиться к обороне Украины и Европы – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

С таким призывом к гражданам других государств выступил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее обращение обнародовано на сайте Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем гражданам иностранных государств, которые являются друзьями Украины. Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет не просто вторжение России на территорию Украины, а начало войны в Европе, которая направлена против единства и элементарных прав человека в Европе.

Иностранцы и лица без гражданства могут вступить в ряды Вооруженных сил Украины, и в частности в Силы тероборони ВСУ, согласно Положению, которое утверждено указом президента Украины от 10 июня 2016 года №248.

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В Офисе президента объяснили, как можно вступить в Силы тероборони иностранцам. Для записи в интернациональный легион и по всем деталям нужно обращаться к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в своем государстве. Контактную информацию можно найти на сайт Посольства.

"Это и будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны. Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе!", – добавили в ОП.

Ранее в КГГА сообщили, что ситуация на окраинах Киева контролируется ВСУ, отрядами территориальной обороны и добровольческими батальонами. Он отметил, что в ночное время были столкновения с ДРГ, но на данный момент обстановка в городе спокойная. В столице комендантский час продлится до понедельника 8 утра.

Напомним, Новая Каховка в Херсонской области полностью попала под контроль российских оккупантов по состоянию на утро 27 февраля 2022 года. Горисполком захвачен и удерживается вражескими войсками, со зданий по всему городу были сняты украинские флаги.

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