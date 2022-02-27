Новая Каховка на Херсонщине захвачена оккупантами, украинские флаги спущены - мэр Владимир Коваленко

Вторжение России / REUTERS

Новая Каховка в Херсонской области полностью попала под контроль российских оккупантов по состоянию на утро 27 февраля 2022 года.

Горисполком захвачен и удерживается вражескими войсками, со зданий по всему городу были сняты украинские флаги.

Такую неутешительную весть принес мэр города Владимир Коваленко.

Сложней всего сейчас в селах Казацком и Веселом - они практически полностью разрушены.

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Ранее США подсчитали, что за три дня российского вторжения по объектам Украины было запущено более 250 баллистических ракет.

Также стало известно, что украинские защитники уничтожили подразделение "кадыровцев" под Гостомелем на Киевщине.

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