Украинские защитники уничтожили подразделение "кадыровцев" под Гостомелем на Киевщине

Кадыров опроверг смерть Тушаева / Фото Mash

Украинская армия разгромила под Гостомелем возле Киева подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

Эту информацию подтвердили в Офисе президента, пишет Суспільне и ТСН. Информацию об уничтожении подразделения подтвердил также и один из пленных.

Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни - он ликвидирован. Оккупантов накрыли артиллерийским огнем. Зачисткой территории от врага занимался украинский спецназ Альфа и бойцы добровольческих батальонов.

При этом украинские военные обвинили российских спецназовцев и диверсантов в том, что вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны они используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

В то же время российский Telegram-канал Mash пишет, что министр информации Чеченской республики Ахмед Дудаев опроверг информацию о ликвидации Тушаева. В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в Instagram пост с записью голосового сообщения Тушаева. На чеченском языке Магомад говорит, что не умер, и обещает завтра выложить видеодоказательство. Рамзан Кадыров тоже опроверг гибель Тушаева.

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К слову, Россия не сообщает о гибели своих военных во время захватнической войны на территории Украины. Лишь на третий день масштабной масштабной агрессии РФ впервые заявила о потерях среди своих военных. Руководитель Дагестана Сергей Меликов официально выразил соболезнования семье офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе так называемой "спецоперации по защите Донбасса".

Как сообщал Главред, в Гостомеле задержали российского диверсанта, который был украинским священником.

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