Минобороны: оккупанты перешли на новую тактику - применяют ДРГ и убивают мирных украинцев

Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины
В Минобороны Украины сообщили оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на 06:00 воскресенья, 27 февраля.
Отмечается, что оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.
"Идут третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения в глубь территории Украины. Войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых - это молодые срочники, истощен предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. Имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.
"Оновная тактика оккупантов - движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения. Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции, попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели", - заявили в Минобороны.
Также оккупантам не удалось заблокировать Киев. При этом они переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов.
"Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российский агрессор нанес удар по нефтебазе в Василькове и разрушил газопровод в Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам", - говорится в сообщении.
В течение суток по Киеву и другим городам были нанесены удары баллистическими и крылатыми ракетами, применялась авиация с территории временно оккупированного Крыма и Республики Беларусь.
С целью устрашения местного населения РФ использует воинские части и подразделения, укомплектованные преимущественно лицами кавказского облика, с плохим знанием русского языка. Применяется адресная рассылка угрожающих и панических сообщений.
Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии России составили:
- личный состав: более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);
- самолеты - 16 единиц;
- вертолеты 18 единиц;
- танки – 102;
- ББМ разных типов - свыше 540 единиц;
- ЗРК БУК – 1;
- автомобильной техники - более 20 единиц.
Как сообщал Главред, по данным СМИ и их источников, украинская армия разгромила под Гостомелем возле Киева подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.
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