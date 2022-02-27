Минобороны: оккупанты перешли на новую тактику - применяют ДРГ и убивают мирных украинцев

Украина защищается от вторжения России с раннего утра 24 февраля / Фото Reuters

В Минобороны Украины сообщили оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на 06:00 воскресенья, 27 февраля.

Отмечается, что оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

"Идут третьи сутки российского военного вторжения против Украины. Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения в глубь территории Украины. Войска противника, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых - это молодые срочники, истощен предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. Имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.

"Оновная тактика оккупантов - движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения. Благодаря мощному сопротивлению гражданского населения, подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции, попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели", - заявили в Минобороны.

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Также оккупантам не удалось заблокировать Киев. При этом они переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов.

"Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российский агрессор нанес удар по нефтебазе в Василькове и разрушил газопровод в Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам", - говорится в сообщении.

В течение суток по Киеву и другим городам были нанесены удары баллистическими и крылатыми ракетами, применялась авиация с территории временно оккупированного Крыма и Республики Беларусь.

С целью устрашения местного населения РФ использует воинские части и подразделения, укомплектованные преимущественно лицами кавказского облика, с плохим знанием русского языка. Применяется адресная рассылка угрожающих и панических сообщений.

Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии России составили:

личный состав: более 3000 человек и более 200 – пленными (информация уточняется);

самолеты - 16 единиц;

вертолеты 18 единиц;

танки – 102;

ББМ разных типов - свыше 540 единиц;

ЗРК БУК – 1;

автомобильной техники - более 20 единиц.

Как сообщал Главред, по данным СМИ и их источников, украинская армия разгромила под Гостомелем возле Киева подразделение так называемых "кадыровцев" – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

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