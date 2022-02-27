Армия Украины ведет бой за аэропорт с войсками РФ под Васильковым

Спасатели не могут остановить пожар на нефтебазе в Василькове из-за продолжения боев / Соцсети

В Киевской области под Васильковым продолжается военное противостояние Вооруженных сил Украины и российской армии за аэропорт. Россияне ударили ракетой по нефтебазе в селе Крячки, из-за чего случился пожар, который не удается прекратить. Нельзя допустить, чтобы огонь распространился на другие резервуары с топливом, иначе произойдет высокая вероятность технологической катастрофы. Об этом заявил руководитель Киевской городской госадминистрации Алексей Кулеба.

"Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева", - пишет он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, военное противостояние не прекращается, из-за этого спасатели не могут работать над тушением возгорания. Удалось только перекрыть поставку газа.

"Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. В настоящее время удалось перекрыть поставки газа", - отметил Кулеба.

Чиновник добавил, что в один из десяти резервуаров с топливом произошло прямое попадание. И в том случае, если огонь расширится на другие резервуары, страна может столкнуться с неизбежной экологической катастрофой. Власти работают над тем, чтобы не допустить такого развития событий.

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"Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может опрокинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить!" – подчеркнул Алексей Кулеба.

Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в Василькове. Произошло возгорание.