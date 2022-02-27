Сейчас в Киеве все спокойно - заместитель Киевской госадминистрации

Николай Поворозник / Пресс-служба КГГА

Заместитель КГГА Николай Поворозник рассказал о ситуации в Киеве 27 февраля на четвертый день российского вторжения.

Чиновник отметил, что ситуация на окраинах города контролируется ВСУ, отрядами территориальной обороны, и добровольческими батальонами. Он отметил, что в ночное время были столкновения с ДРГ, но на данный момент обстановка в городе спокойная.

"Ночью было несколько столкновений с ДРГ, на сейчас все спокойно", — сообщил он.

Кроме того, Поворозник подчеркнул, что в Киеве действует комендантский час до 28 февраля 8:00, и что никто не должен покидать дома.

"Гражданские, которые будут находиться на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - отметил чиновник.

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Ранее мы писали, что в ходе зенитных и ракетных обстрелов Киева снаряды, выпущенные армией России, попали в пункт захоронения ядерных отходов киевского филиала Объединения Радон.

Также Главред сообщал, что Украинская армия разгромила подразделение "кадыровцев" в Гостомеле на Киевщине – элитный чеченский спецназ Росгвардии во главе с генералом Магомедом Тушаевым.

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