Россия обстреляла Киев и попала в пункт захоронения ядерных отходов - Госинспекция

Россия наносит ракетные удары по Киеву / facebook.com/DPSUkraine

В ходе зенитных и ракетных обстрелов Киева снаряды, выпущенные армией России, попали в пункт захоронения ядерных отходов киевского филиала Объединения Радон. Сейчас нельзя оценить масштаб нанесенного урона, поскольку система, которая проводит радиационный мониторинг, вышла из строя. По предварительным данным, угрозы людям нет. При этом в ГСЧС уточнили, что попадание было в забор, а емкости не повредились.

Как сообщили в пресс-службе Государственной инспекции ядерного регулирования, в 01:20 воскресенья, 27 февраля, стало известно о том, что во время российских зенитных и ракетных обстрелов российские снаряды нанесли удар по пункту захоронения ядерных отходов филиала Объединения Радо в Киеве. Оценить масштабы ущерба на данный момент нельзя, поскольку обстрелы продолжаются.

"Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, который находится в укрытии в результате продолжающегося массового обстрела. Отсутствует возможность оценки масштаба разрушений", - отметили в Госинспеции.

Также там уточнили, что система наблюдения за радиацией вышла из строя. Оценивать масштаб проблемы будут после того, как прекратятся обстрелы. Пока нет данных об угрозах населению в связи с такой ситуацией.

"Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов. Оценка радиационной обстановки будет произведена переносными приборами после завершения обстрелов. По предварительной оценке Госатомрегулирования, вне санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет", - подчеркнули в Государственной инспекции ядерного регулирования.

В ГСЧС опровергли информацию

Как сообщает УНИАН, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций утверждают, что информация о попадании российского снаряда во время обстрелов Киева в захоронение радиоактивных веществ не соответствует действительности. Там уточнили, что попадание было в забор, а резервуары с ядерными захоронениями не повредились.