В МВД создали сайт для поиска пленных и убитых солдат российской армии при вторжении в Украину

Для поиска иформации о военнопленных создали специальный сайт / Фото 200rf.com

Министерство внутренних дел Украины создало сайт для поиска российских солдат, которые вторглись в Украины, а в результате попали в плен или были убиты.

Семьи военных могут узнать о судьбе своих родных на сайте РФ200.

"Здесь мы оперативно будем размещать фото и видео, которые мы получаем с поля боя. Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа - здесь вы сможете получить информацию об их судьбе", - говорится на сайте.

Отмечается, что очень много убитых сложно опознать. Поэтому на сайте будут публиковать фото и видео, чтобы была возможность опознать по косвенным признакам. Информация обновляется постоянно.

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Кроме того, в Украине начала работу "горячая линия" для родственников солдат-оккупантов.

На горячую линию для родственников российских оккупантов уже звонят сотни людей, разыскивающих своих близких, сообщили в Минобороны Украины.

Отметим, по состоянию на 27 февраля потери личного состава российской армии за трое суток войны РФ против Украины составили 4300 человек. Эти данные озвучила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как сообщал Главред, Национальная полиция Украины сообщила, что в Харькове участились случаи, когда российские солдаты, не желая больше воевать, сами сдаются в плен ВСУ.

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