Навоевались: русские солдаты сами сдаются в плен в Харькове - Национальная полиция Украины

Нацполиция рассказала, что делать, если враг добровольно сдался.
Национальная полиция Украины в воскресенье 27 февраля отчиталась о военной ситуации в Харькове.
Так появилось сообщение о том, что там участились случаи, когда российские солдаты, не желая больше воевать, сами сдаются в плен ВСУ.
На странице Нацполиции в Facebook сообщают: "Обращаемся ко всем структурам власти тщательно документировать такие случаи, отбирать оружие и предоставить российским пленным временный приют".
Также они обратились и к вражеским солдатам: "Призываем остальных российских солдат последовать этому примеру – сложить оружие и сдаться!".
Кроме этого Нацполиция сообщает - несмотря на тяжелую ночь, Харьков продолжает отстаивать свой город.
В сети появляется все больше видео из Харькова с пленными российскими солдатами:
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