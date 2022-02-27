Навоевались: русские солдаты сами сдаются в плен в Харькове - Национальная полиция Украины

В Харькове участились случаи, когда русские солдаты сами сдаются в плен ВСУ / facebook.com/UA.National.Police

Национальная полиция Украины в воскресенье 27 февраля отчиталась о военной ситуации в Харькове.

Так появилось сообщение о том, что там участились случаи, когда российские солдаты, не желая больше воевать, сами сдаются в плен ВСУ.

На странице Нацполиции в Facebook сообщают: "Обращаемся ко всем структурам власти тщательно документировать такие случаи, отбирать оружие и предоставить российским пленным временный приют".

Также они обратились и к вражеским солдатам: "Призываем остальных российских солдат последовать этому примеру – сложить оружие и сдаться!".

Кроме этого Нацполиция сообщает - несмотря на тяжелую ночь, Харьков продолжает отстаивать свой город.

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В сети появляется все больше видео из Харькова с пленными российскими солдатами:

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