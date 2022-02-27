Украина отправила иск против России в Гаагский трибунал - Зеленский

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что официальный Киев подал исковое заявление на Россию в Международный трибунал ООН, который расположен в нидерландском городе Гаага. Такая информация опубликована на официальной Twitter-странице руководителя украинского государства.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", - заявил президент Украины.

По его словам, украинская сторона попросила официальной трибунал немедленно дать приказ Российской Федерации прекратить военные действия и назначить слушания на следующей неделе.

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Напомним, ранее 50 стран мира осудили вето Российской Федерации на резолюцию ООН по войне против Украины. Это заявление опубликовано на сайте миссии США в ООН.

С заявлением от стран, которые поддержали резолюцию, выступила посол США Линда Томас-Гринфилд.

"Президент Путин решил нарушить суверенитет Украины. Президент Путин решил нарушить международное право. Президент Путин решил нарушить Устав ООН. Президент Путин решил сбросить бомбы на Киев, чтобы заставить семьи запихивать свою жизнь в рюкзаки и укрываться на станциях метро. Президент Путин здесь агрессор. Там нет никакой средины", - заявила посол.