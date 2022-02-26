Мир продолжит привлекать Россию к ответственности – заявление ООН

50 стран поддержало резолюцию по войне.
50 стран мира осудили вето Российской Федерации на резолюцию ООН по войне против Украины. Это заявление опубликовано на сайте миссии США в ООН.
С заявлением от стран, которые поддержали резолюцию, выступила посол США Линда Томас-Гринфилд.
"Президент Путин решил нарушить суверенитет Украины. Президент Путин решил нарушить международное право. Президент Путин решил нарушить Устав ООН. Президент Путин решил сбросить бомбы на Киев, чтобы заставить семьи запихивать свою жизнь в рюкзаки и укрываться на станциях метро. Президент Путин здесь агрессор. Там нет никакой средины", - заявила посол.
Правом вето на резолюцию по войне Россия злоупотребила своей властью. В ООН отметили, что РФ не может наложить право вето на украинский народ.
"Мы благодарим государства-члены, подписавшиеся в качестве соавторов этой резолюции, за поддержку Украины и Устава ООН сегодня. Мы вынесем этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, где российское вето не действует, и страны мира продолжат привлекать Россию к ответственности", - отметила Линда Томас-Гиинфилд.
Заявление было зачитано от имени Албании, Антигуа и Барбуды, Австралии, Австрии, Бельгии, Белиза, Болгарии, Канады, Колумбии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дания, Доминиканской Республики, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Гватемалы, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Кувейта, Латвии, Лесото, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Микронезии, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Палау, Польши, Португалии, Республика Корея, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Украины, Великобритании и США.
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