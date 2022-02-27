В Буче местные сожгли часть десантников РФ коктейлями Молотова / УНИАН

В городе Буча местные жители сами сожгли часть сил оккупантов с помощью коктейлей Молотова.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении.

Он отметил, что утром 27 февраля противник пытался продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля и Ирпеня, однако украинские военные засыпали оккупантов ракетными артиллерийскими и авиационными ударами.

"Кстати, присоединились к борьбе с врагом местные жители. Часть российских боевых машин десанта, российских десантников сожгли коктейлями Молотова прямо в Буче", – сказал Арестович.

Как стало известно, ВСУ уже удалось отразить атаку противника в Ирпене. Город защищают украинские военные, также туда уже прибыла подмога.

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Напомним, украинцы активно приобщаются к противостоянию врагу и самостоятельно останавливают вражескую технику, не позволяя ей двигаться дальше. Например, на Черниговщине на въезде в город Корюковка местные жители завернули колонну русских танков. Они вместе с правоохранителями перекрыли дорогу и заставили колонну развернуться.

Кроме этого, на Сумщине жители поселка Хотин разоружили вражеский танк. Это произошло в территориальной общине поселка Хотин.

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