В Буче местные сожгли часть десантников РФ коктейлями Молотова

По словам советника главы ОП, украинцы активно подключаются к борьбе с врагом и помогают военным ВСУ.
В городе Буча местные жители сами сожгли часть сил оккупантов с помощью коктейлей Молотова.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении.
Он отметил, что утром 27 февраля противник пытался продвинуться в направлении Бучи, Гостомеля и Ирпеня, однако украинские военные засыпали оккупантов ракетными артиллерийскими и авиационными ударами.
"Кстати, присоединились к борьбе с врагом местные жители. Часть российских боевых машин десанта, российских десантников сожгли коктейлями Молотова прямо в Буче", – сказал Арестович.
Как стало известно, ВСУ уже удалось отразить атаку противника в Ирпене. Город защищают украинские военные, также туда уже прибыла подмога.
Напомним, украинцы активно приобщаются к противостоянию врагу и самостоятельно останавливают вражескую технику, не позволяя ей двигаться дальше. Например, на Черниговщине на въезде в город Корюковка местные жители завернули колонну русских танков. Они вместе с правоохранителями перекрыли дорогу и заставили колонну развернуться.
Кроме этого, на Сумщине жители поселка Хотин разоружили вражеский танк. Это произошло в территориальной общине поселка Хотин.
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