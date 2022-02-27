"Горите в аду!" : жители Черниговщины встречают российских оккупантов

Послание жителей Черниговщины оккупантам / Telegram

На Черниговщине на защиту своей родной земли выходят не только украинская армия, но и каждый местный житель.

Фото, опубликованное в Telegram-канале Суспільне Чернігів, яркое тому подтверждение. Местные жители оставили пожелание российским оккупантам при въезде в Семеновку, что на севере Черниговской области.

"Русские фашисты, будьте прокляты, горите в аду", - гласит надпись на табличке.

Отметим, что Украина объединяется в помощи украинской армии. Так, в Сумской области территориальная община своими усилиями разоружила вражеский танк, а на Харьковщине женщина обезвредила боевую машину врага коктейлем Молотова.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине усилиями территориальной общины удалось вытеснить российских военных. Они бросили танки и убежали.

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