На Полтавщине российские военные бегут и оставляют свои танки – фото

Брошенный российский танк в Полтавской области / Facebook Николай Лунин

В Полтавской области украинские военные и территориальная оборона вытеснили русских оккупантов – они бросили свои танки и убежали.

Об этом сообщает Полтавская областная госадминистрация в Facebook.

Отмечается, что местные жители около полуночи заметили передвижение колонны вражеской военной техники Российской Федерации с территории Сумской на территорию Полтавской области. В колонне было около 200 единиц техники, большинство из них – танки.

В ОГА отмечают, что военные и силы территориальной обороны уничтожили колонну.

Как отметил и.о. председателя Полтавской ОГА Николай Лунин, это произошло в селе Бобрик.

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"Враг убегает и бросает свою технику! Село Бобрик, север Полтавской области. Всё будет Украина", – написал он.

Также российский снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Буче Киевской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Кроме этого, в Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами.

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