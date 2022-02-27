На Полтавщине российские военные бегут и оставляют свои танки – фото

Врага оттеснили украинские бойцы и тероборона.
В Полтавской области украинские военные и территориальная оборона вытеснили русских оккупантов – они бросили свои танки и убежали.
Об этом сообщает Полтавская областная госадминистрация в Facebook.
Отмечается, что местные жители около полуночи заметили передвижение колонны вражеской военной техники Российской Федерации с территории Сумской на территорию Полтавской области. В колонне было около 200 единиц техники, большинство из них – танки.
В ОГА отмечают, что военные и силы территориальной обороны уничтожили колонну.
Как отметил и.о. председателя Полтавской ОГА Николай Лунин, это произошло в селе Бобрик.
"Враг убегает и бросает свою технику! Село Бобрик, север Полтавской области. Всё будет Украина", – написал он.ракета оккупантов попала в многоэтажный жилой дом на проспекте Лобановского, 6а в Соломенском районе Киева. Есть пострадавшие, существует гроза разрушения многоэтажки.
Также российский снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Буче Киевской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Кроме этого, в Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами.
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