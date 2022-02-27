Переговоры Украины и РФ состоятся на белорусско-украинской границе

Делегации Украины и РФ встретятся на границе / dpsu.gov.ua

Украинская и российская делегация встретятся без предварительных условий на границе Украины и Беларуси в районе реки Припять.

Об этом сообщает Офис президента по итогам переговоров президента Владимира Зеленского с Александром Лукашенко по его инициативе.

Достигнута договоренность, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

При этом Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что в белорусский Гомель прибыла делегация для переговоров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не против переговоров с Россией ради мирного урегулирования войны, но площадкой для дискуссии не может быть Минск или любая площадка в Беларуси. По словам президента, если бы со стороны Беларуси не было агрессивных действий, то можно было бы говорить о переговорах на ее территории.