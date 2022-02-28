Ближайшие 24 часа станут решающими для Украины - Зеленский

Зеленский поговорил по телефону с Джонсоном / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Во время разговора глава Украинского государства сказал, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

В свою очередь, Джонсон заверил Зеленского, что Великобритания и её союзники сделают всё возможное, чтобы гарантировать, что оборонительная помощь достигнет Украины.

Также Джонсон добавил, что его страна передаст Украине дополнительные 40 млн фунтов стерлингов. Эти деньги будут направлены на медицинские материалы для украинцев.

В Twitter Зеленского сообщается, что президент провел переговоры не только с Джонсоном, но и с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Еврокомиссии Урсулой он дер Ляйен.

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"Поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом Анджеем Дудой о текущей ситуации с безопасностью. Договорились о дальнейших совместных шагах по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии", - написал Зеленский.

"Также провел телефонный разговор с фон дер Ляйен. Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членству Украины в Евросоюзе", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина со временем должна вступить в Евросоюз, это страна Европы, которую Брюссель хочет видеть в европейской семье. Государство уже принимает участие в некоторых процессах, таких как интеграция украинского рынка в единых рынок ЕС. Проводится тесное сотрудничество по ряду направлений.