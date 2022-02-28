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Украина должна вступить в Евросоюз – в Брюсселе сделали заявление

28 февраля 2022, 02:37

Европейский Союз хочет видеть украинское государство в европейской семье, сказала Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз
Евросоюз видит Украины в своих рядах в будущем / УНИАН

Украина со временем должна вступить в Евросоюз, это страна Европы, которую Брюссель хочет видеть в европейской семье. Государство уже принимает участие в некоторых процессах, таких как интеграция украинского рынка в единых рынок ЕС. Проводится тесное сотрудничество по ряду направлений. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В интервью Euronews журналист ей сказал о том, что европейцы уже выходят на улицы с призывом решить вопрос Украины в ЕС. Вследствие этого он задал ей вопрос, готовы ли в Брюсселе к тому, чтобы Украина стала кандидатом на вступление в Союз.

В ответ она сказала, что Украина уже тесно сотрудничает с Евросоюзом и со временем должна вступить в ЕС, поскольку это страна Европы, а Брюссель хочет видеть ее в европейской семье.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что именно сейчас наступил решающий момент, когда в Евросоюзе должны принять решение о евроинтеграции Украины. По его словам, Киев этого заслужил, и лучшей поддержкой украинского государства в сложной ситуации будет именно решение о принятии страны в ЕС.

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Евросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен новости Украины
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