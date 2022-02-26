Членство Украины в ЕС будет ключевым свидетельством поддержки - Зеленский

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наступил решающий момент о принятии решения о членстве Украины в Евросоюзе.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, Украина заслужила членство в Европейском Союзе и принятие ее в ЕС будет одним из основных свидетельств поддержки Украины государствами-участникам.

"Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском Союзе, это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе", — сказал президент.

Глава Украины отметил, что этот вопрос обсудил сегодня с президентом Европейского Совета Шарль Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Эммануэлем Макроном - президентом Франции. По результатам разговора гарант сообщил, что в Украину едет оружие - поддержка от антивоенной коалиции.

Напомним, депутат Госдумы России от коммунистической партии Михаил Матвеев призвал немедленно остановить войну в Украине. Он заявил, что голосовал за признание "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР", а не за то, чтобы бомбили Киев.